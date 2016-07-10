مسئول إسبانى يستقيل بسبب استحمامه خلال اجتماع «أونلاين»

تقدم مسئول حكومى إسبانى باستقالته من منصبه بعد أن ظهر عن طريق الخطأ وهو يستحم خلال اجتماع رسمى أقيم عبر الإنترنت.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن عضو مجلس البلدية فى شمال إسبانيا، برناردو بوستيلو، استقال، إثر تركه فيديو اجتماع المجلس عبر الإنترنت دائرا عن طريق الخطأ أثناء استحمامه.

وأوضحت الصحيفة أن «أعضاء المجالس فى توريلافيجا عقدوا فى وقت سابق اجتماعا على الإنترنت لمناقشة بعض عدة قضايا بشأن البلدية، التى يقطنها نحو 52000 شخص، حيث التحق العديد من أعضاء المجالس بالاجتماع فى 8 صباحا، وبثوه عبر الإنترنت للصحفيين والمواطنين».

وامتد انعقاد الاجتماع إلى منتصف النهار، ما جعل برناردو بوستيلو، يشعر بالقلق من أنه لن يكون لديه الوقت للاستحمام ونقل ابنته إلى التزاماتها قبل التوجه إلى وظيفته الأخرى كمدرس سباحة»، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وتوصل بوستيلو إلى ما بدا له الحل الأمثل لتعدد المهام، وهو نقل الكمبيوتر إلى الحمام حتى يتمكن من الاستماع إلى الاجتماع أثناء الاستحمام، ولكن للأسف ظهرت صورة له وهو يستحم فى الجزء السفلى الأيسر من الشاشة، حاول زملاؤه تحذيره بالاتصال به، إلا أن صوت المياه الجارية حال دون أن يسمع الرنين المستمر.

وتسبب هذا الظهور المشين لبوستيلو فى موجة استياء بين حضور الاجتماع حيث قال أحدهم: «قل شيئا لبيرنى. قل له شيئا بسرعة»، وسأل آخر: «ألا يمكننا فصله من الاتصال أو فعل أى شىء؟»، وتدارك رئيس البلدية الأمر بسرعة وأعلن نهاية الاجتماع، فيما أوضح بوستيلو أن «الأمر كان حادثا بريئا يعكس فشله فى المعرفة التكنولوجية ولم يقصد به أى شىء شائن».