زعيمة حزب ميركل: ألمانيا لا تزال بعيدة عن تجاوز أزمة كورونا

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ذكرت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، أنها لا ترى داع للتراخي في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب اليوم السبت في برلين خلال فعالية افتراضية لحملة "ألمانيا تنطلق صوب 2030": "لا نزال بعيدين عن تجاوز هذه الأزمة".

وخلال الحملة الافتراضية، تمكن المواطنون من التحدث عن تجاربهم خلال الأزمة وطرح أفكار حول الدروس المستفادة من الأزمة.

ووصفت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع، الحملة بأنها "مصنع المستقبل"، موضحة أنها تهدف إلى خروج ألمانيا من الأزمة على نحو أفضل.

وقال الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، باول زيمياك: "ربما لم تكن هذه الفعالية لتقام دون حدوث أزمة". وعبر هذه الحملة تم جمع 3500 فكرة على لوحة رقمية خلال الأسابيع الماضية.

ووصف وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لنفس الحزب، بيتر ألتماير، أزمة كورونا بأنها "أكبر اختبار ضغط" للاقتصاد الألماني في تاريخ الجمهورية الاتحادية حتى الآن.

وذكر ألتماير أن المهم الآن هو جعل عجلة الاقتصاد تدور مجددا.

يُذكر أن الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفق على حزمة تحفيز اقتصادي بالمليارات للخروج من الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.