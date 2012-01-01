رئيس حزب يميني متطرف في إستونيا يتنحى وانتخاب نجله خلفا له

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انتخب حزب الشعب المحافظ في إستونيا، اليميني المتطرف، وزير المالية مارتين هيلمي رئيسا جديدا له اليوم السبت.

وتم اختيار هيلمي -44 عاما- في مؤتمر للحزب في العاصمة تالين، وسيتولى مهام رئاسة الحزب خلفا لوالده مارت هيلمي، وزير الداخلية في إستونيا.

وكان مارت هيلمي -70 عاما- قد أسس الحزب عام 2012 وترأسه حتى انسحابه من ذلك المنصب الشهر الماضي، وسيعمل حاليا نائبا لرئيس الحزب.

يُذكر أن الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة ويعارض بشدة الهجرة، عضو في الحكومة الإستونية منذ تحول الناخبين إلى اليمين في الانتخابات البرلمانية لعام 2019.

وتسبب الحزب وبشكل منتظم في إثارة فضائح واستفزازات ويصدر بيانات مهينة في دولة البلطيق الصغيرة.