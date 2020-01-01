روسيا تجري مناورات لأسطولها في البحر الأسود

أجرت مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم السبت، تدريبات تحاكي تدمير عدو افتراضي في هذا البحر.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود أن مجموعة السفن هذه تتكون من سفينة صواريخ الصغيرة "إنجوشيا" مسلحة بصواريخ من نوع "كاليبر" وزوارق صاروخية من طرازي"نابريجناي تشلني" و "إيفانوفيتس".

وأضاف البيان أن طواقم سفينة الصواريخ الصغيرة "إنجوشيا" والقوارب الصاروخية "نابيرجني تشلني" و"ايفانوفيتس" أبحرت لإجراء تدريبات مخططة سلفا على استخدام الأسلحة الصاروخية كجزء من مجموعة بحرية هجومية.

وأشار البيان إلى أن مجموعة السفن تدربت على إطلاق النيران من مضادات طيران ومدفعية نحو الأهداف الجوية والسطحية، وكذلك إطلاق الصواريخ على هدف سطحي باستخدام عملية إطلاق إلكترونية.

ولفت البيان إلى أنه كجزء من التدريبات من المقرر أن تتدرب أطقم السفن على البقاء على قيد الحياة والدفاع الشامل عن السفن أثناء الانتقال البحري.