أسواق سوداء لتجارة الجماجم الأثرية والرفات البشرية عبر «فيسبوك»

في عام 2013 زار جامع تحف أمريكي من واشنطن، مدينة سوسة التونسية وسرق جمجمة أثناء ترميم سراديب الموتى في المدينة، وهي مدافن قديمة محفورة في الصخر تعد من أقدم المدافن المسيحية في العالم؛ فيما بعد قام بعرضها للبيع على أحد المجموعات المغلقة على "فيس بوك" مقابل 550 دولارًا، متباهيا بكيفية سرقتها، وهو ما أبهر باقي أعضاء المجموعة الذين عبروا عن مدي جمالها.

وفقا لتحقيق نشره موقع لايف ساينس العلمي، فإن ما لم يدركه جامع التحف أن المجموعة (جروب الفيسبوك) لم تكن خاصة كما بدت، فقد كان هناك من يتظاهر بكونه مهتما بالجماجم، ولكنه كان صحفيا متخفيا، تتبع لمدة 10 أشهر عمليات بيع الرفات البشرية في العديد من المجموعات الأخرى.

بحسب الموقع كان ذلك بمثابة كشف لعالم خفي تباع فيه الرفات البشرية مجهولة المصدر، أو حتى بالقليل من المعلومات كما في حالة جمجمة سراديب سوسة التي كانت استثنائية لكون بائعها اعترف علنا أنه نهبها.

- سرقة القبور

تحظر معظم البلدان حول العالم نهب المواقع الأثرية والمقابر، وبالرغم من ادعاء بعض بائعي الرفات حصولهم عليها من كليات الطب إلا أنه "لا توجد استثناءات لبقايا البشر حتى لو وجدت وثائق بالحصول عليها من كلية أو متحف طبي"، بحسب ما أشار خبراء لـ موقع "لايف ساينس"، الذين أوضحوا أنه "حتى أولئك الذين تبرعوا ببقاياهم لخدمة العلم، لن يترددوا في رفض أن يكونوا مجرد تحفة شخصية في منزل جامع تحف".

تصبح كل جمجمة أو قطعة أثرية مسروقة من القبور قطعة مفقودة من التاريخ، بسرقتها تغلق نافذة على الحضارات السابقة في وجه علماء الآثار والباحثين، فمثلا في سراديب سوسة، الممتدة لنحو 5 كيلومترات يوجد رفات لنحو 15 ألف شخص والعديد من المسيحيين الأوائل الذين استخدموا المكان للاجتماع تجنبا لاضطهاد الإمبراطورية الرومانية التي حكمت تونس قبل نحو ألفى عام.

ووفقا لـ"لايف ساينس"، فقد باع جامع التحف الذي سرق الجمجمة العديد من البقايا البشرية الأخرى على مجموعات فيس بوك المغلقة، لكن عندما اتصل به الصحفي وادعى اهتمامه بالجمجمة لم يرد على الأسئلة وقام بحذف إعلان البيع من المجموعة.

أيضا وبحسب الموقع العلمي، فلم تستجب وزارة الثقافة التونسية وعدد من علماء الآثار في تونس لطلبات الموقع بالتعليق على قصة الجمجمة المسروقة من سوسة.

- أجنة بشرية و جماجم مراهقين

جمجمة سوسة ليست سوى غيض من فيض من مبيعات الرفات البشرية غير الموثقة عبر الإنترنت، فبقايا الأجنة والرضع والأطفال تحظى بشعبية خاصة في تلك المجموعات المغلقة، على الرغم من عدم الإفصاح عن أسباب الاهتمام بتلك البقايا.

تم بيع طفل محنط من القرن السابع عشر، مقابل 12 ألف دولارًا، وعرضت جمجمة لما قيل إنها "شابة مراهقة" مقابل 1300 دولار، ونشر بائع آخر جمجمة "مراهق شاب" مقابل 1000 دولار، وكتب "ضرس العقل لم يبرز بعد".

ويشير التحقيق إلى أنه لم تظهر أدلة واضحة حول ما إذا كانت تلك الرفات مرتبطة بجرائم أم لا، ولكن كان لدى الخبراء ممن طلب منهم الموقع التعليق آراء ما بين التشكيك في ذلك إلى تأكيد تلك الاحتمالات.

تم بيع بقايا أجنة بشرية محفوظة في سوائل حفظ معملية، على سبيل المثال، تم بيع جنين "شبه كامل المدة" مقابل 6495 دولارًا. وادعى البائع أنه كان من "مجموعة تدريس قديمة"، وأن والدة الجنين "أرادت له أن يعيش محفوظا ليسهم في الأبحاث حول جسم الإنسان".

- سكاكين بمقابض عظمية وكتب بأغلفة من الجلد البشري

يقوم بائعون أحيانًا في تلك المجموعات المغلقة بنشر صور لأشياء مصنوعة جزئيًا من بقايا بشرية، مثل السكاكين وعكاكيز للمشي تحتوي على عظام بشرية، عرضت إحدى العكاكيز مقابل 300 دولار، بمقبض من عظم فخذ من هيكل عظمي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر كما ادعى البائع، الذي عرض سكيناً بمقبض من عظم الفخذ أيضًا مقابل 260 دولارًا.

لكن أحد المعروضات غير العادية كان طبعة لعام 1917 من كتاب "أمراض الجلد" للدكتور ريتشارد ساتون، تم تجليده بجلد إنسان كما ادعى البائع، الذي قال إنه حصل عليه من عينة طبية، وقام بدباغته وتجليد الكتاب بنفسه، وتم البيع بمبلغ 6500 دولار.

تمثل هذه الأمثلة جزءً صغيرًا فقط من المبيعات التي تمت في هذه المجموعات الخاصة. كان هناك العديد من الرفات البشرية ذات الأهمية الأثرية والعلمية، مثل الجماجم الممدودة لشعوب البيرو، بسبب ممارسة عادة ربط الرأس.

لماذا يشتري هؤلاء بقايا بشرية؟

من الصور المنشورة في تلك المجموعات المغلقة، كشف تحقيق موقع "لايف ساينس" عن أن العديد من الأعضاء يشترون البقايا البشرية لعرضها في منازلهم، فغالبًا ما أظهرت الصور عرض الرفات على المكاتب والدوليب، وأحيانا يقوم البائعون بتحوير وتعديل الجماجم لاستخدامها كمزهريات، وفي بعض الأحيان عرضت الهياكل العظمية جالسة على كرسي في أحد جوانب المنزل.

هل يمكن وقف هذه التجارة؟

بحسب عدد من الخبراء تحدث إليهم الموقع العلمي، فعلى الرغم من حظر العديد من المواقع بيع الرفات البشرية. كان من ضمنها موقع eBay للتجارة الإلكترونية، لكنها تباع على موقع انستجرام التابع لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي أشار الخبراء إلى أن لديه بالفعل سياسة تحظر بيع الرفات البشرية على موقعه، لكنه يتراخى في تطبيقها.

وقد وجد "لايف ساينس"، أن بعض الحسابات التي تبيع الرفات على انستجرام قد أغلقت خلال الأشهر الأخيرة.

إضافة إلى ذلك، يشير أحد الخبراء إلى حاجة وكالات إنفاذ القانون لتحسين تنفيذ القوانين القائمة ضد بيع الرفات البشرية، حيث "يجب على الحكومات وضع قوانين من شأنها التشديد على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة تلك المعاملات غير القانونية من منصاتها، حيث تفتقر التجارة الإلكترونية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى التنظيم".