معسكر مغلق للوداد في أكادير استعدادا لعودة المباريات

قرر الوداد البيضاوي إقامة معسكرًا تدريبيًا استعدادا لخوض المباريات المتبقة من الدوري المغربي، والذي سينطلق بعدد من المؤجلات، بداية من 24 من يوليو الحالي.

واختار الوداد بتوصية من المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، إقامة معسكره التدريبي في مدينة أكادير بداية من الإثنين المقبل، لمدة نحو 10 أيام، يعود بعدها الفريق للدار البيضاء لاستكمال تحضيراته.

ووفقًا لجريدة «البطولة» المغربية فإن السلطات المحلية في مدينة أكادير وافقت على إقامة المعسكر، وسيحاول الوداد خوض بعض الوديات مع فرق المدينة.

جدير بالذكر أن الوداد المغربي تنتظره مواجهة قوية أمام الأهلي في سبتمبر المقبل لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.