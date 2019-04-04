إيداع السيدة التى احتجزها شقيقها 22 عاما بمستشفى الأمراض النفسية بالمنيا الجديدة

قررت مستشفى الأمراض النفسية بالمنيا الجديدة، اليوم، حجز السيدة (نادية.إ) إلزامياً، والتي أثيرت قضيتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد أن تداول البعض قصتها، باحتجازها من قبل شقيقها، 22 عاماً، داخل منزلهما بقرية تلة التابعة لمركز المنيا.

وكان (خلف.إ)، شقيق السيدة، توجه برفقتها صباح اليوم، إلى مستشفى المنيا للأمراض النفسية بناءا على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 5691 إداري مركز المنيا، بعرضها على أطباء المستشفى لكتابة تقرير بالحالة، مع حجزها إلزاميا إذا استدعى الأمر لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيابة أمرت في تحقيقاتها مع (خلف) بناءا على البلاغ المقدم من جيرانه، بحجزه لبيان إذا كان حجز شقيقته دون وجه حق من عدمه، وكذا بيان قصده من ذلك إذا كان يعذبها من عدمه، وإذا كان يقوم برعايتها من عدمه، وتم إخلاء سبيله في يوم 29 يونيو بعد الاستماع لأقوال الشهود.

كما كلفت النيابة العامة في قرارها أحد الأطباء المختصين بالطب النفسي، بالانتقال إلى منزل السيدة، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان حالتها تحديدا، وإذا كانت توافق على دخولها للمستشفى من عدمه، وإذا كانت الحالة يلزم دخولها إلزاميا المستشفى، مع إعداد تقرير مفصل بالحالة، وعقب عرض الحالة اليوم السبت، على أطباء مستشفى الصحة النفسية، تقرر بقاءها في المستشفى إلزاميا، وحجزها لحين إعداد تقرير بالحالة وإرساله للنيابة العامة.

وأصدرت وزارة التضامن، بيانا جاء فيه، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فريق أطفال بلا مأوى والتدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة المنيا، بالوصول إلى السيدة (نادية)، المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بناءاً على بلاغ مقدم ضد شقيقها من المواطنين، بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية، وتبين لفريق التدخل السريع، أن السيدة تعيش في غرفة بحالة سيئة وغير آدمية ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لمدة 11 شهرًا لم تتناول خلالها سوى القليل من الطعام ولم يقم أحدا من ذويها بتقديم الرعاية لها.

وأضاف بيان الوزارة: "كانت (نادية) تعيش مع أخيها بصورة طبيعية في المنزل ولكن الأخ منعها من الخروج من المنزل منذ 22 عامًا بسبب هروبها المتكرر على حد قول زوجة الأخ، فيما قدم فريق التدخل السريع، الإسعافات اللازمة للحالة وإحالتها لطبيب مختص نظرًا للتدهور الشديد في بنيتها الجسدية، كما تم عرضها على طبيب نفسي لمتابعتها وتقديم الدعم النفسي لها، وعندما عرض عليها الفريق إيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، رفضت رفضًا تامًا، كما رفضت أن تعود لمنزل الأخ أو تعيش معه، فجهز الفريق مكان صحي وآمن للحالة في منزلها بعد استشارة الطبيب النفسي بأنه لا خطورة من بقائها بمفردها.