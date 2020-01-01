البرلمان العراقي يصف استخدام السفارة الأمريكية منظومة دفاع جوي بالخطوة الاستفزازية

وصف نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، إطلاق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، نيران بحجة تجربة استخدام منظومة دفاع جوي بأنها خطوة استفزازية جديدة تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.

ودعا الكعبي في بيان صحفي الحكومة باتخاذ إجراء حازم يضمن إيقاف التحركات والأفعال التي من شأنها استفزاز مشاعر أبناء الشعب العراقي، مشيرا إلى أن قيام السفارة بإطلاق النيران في منطقة سكانية بقلب بغداد يعد عملا غير مقبول وتحديا آخر ضد البلاد يضاف لجملة استفزازاتها وتحركاتها غير الشرعية في العراق.

ولم تعلق الحكومة العراقية رسميا على هذا التصرف الأمريكي.