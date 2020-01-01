 فقدان 13 شخصا بسبب هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو باليابان - بوابة الشروق
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فقدان 13 شخصا بسبب هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو باليابان

رويترز
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 5:50 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 5:55 ص

 قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت، إن أمطارا غزيرة غير مسبوقة هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان حيث فقد ما لا يقل عن 13 شخصا في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أرفع مستوى من التحذير من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.

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