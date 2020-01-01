كاتدرائية ساجرادا فاميليا في برشلونة تستقبل الزوار من العاملين بمجال الصحة

أعيد فتح كاتدرائية "ساجرادا فاميليا" الشهيرة في برشلونة اليوم السبت أمام الجمهور بعد إغلاقها لمدة 114 يوما بسبب جائحة كورونا المستجد.

وتم السماح بدخول العاملين بمجال الرعاية الصحية وأسرهم كأول الزوار، ومن المقرر أن يحصلوا على تذاكر مجانية تقديرا لتضحياتهم في المعركة ضد جائحة كوفيد- 19.

وذكرت وكالة أنباء "أوروبا برس" أن كاتدرائية "ساجرادا فاميليا" أو (العائلة المقدسة) خصصت 12 ألف تذكرة مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكانت إسبانيا واحدة من أكثر البلدان تضررا جراء الجائحة في أوروبا، حيث تم تسجيل أكثر من 28 ألف حالة وفاة و250 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

ويعد الترحيب بزوار الكاتدرائية وهى أحد المعالم البارزة في برشلونة، علامة أخرى على إجراءات إعادة الفتح في إسبانيا، بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في القارة.