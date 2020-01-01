لوفتهانزا تحصل على أول شريحة من المساعدات الحكومية الألمانية

حصلت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران على أول شريحة من المساعدات الحكومية الألمانية.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم السبت إن المجموعة المدرجة على مؤشر بورصة "إم داكس" للشركات المتوسطة سحبت الشريحة الأولى من المساعدات بقيمة نحو مليار يورو من قرض بنك التنمية الألماني المملوك للدولة، وذلك بعد نحو أسبوع على موافقة الجمعية العمومية على حزمة الإنقاذ الحكومية.

وذكر المتحدث أنه لم يتم بعد تحديد موعد سحب المليارين الإضافيين من القرض البنكي، مضيفا أنه يمكن للوفتهانزا تحديد هذا الموعد.

وتم التمهيد أيضا للمشاركة الحكومية المثيرة للجدل في الشركة بنسبة 20%. وقال المتحدث إنه تم إصدار الأسهم الجديدة أمس الجمعة، ومن المقرر حجزها للحكومة بعد غد الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء من المساعدات الحكومية تسبب في إثارة انتقادات من مساهمين قدامى بالشركة. وإلى جانب القرض والمشاركة في الأسهم، من المقر أيضا أن يكون للحكومة مساهمة صامتة في الشركة (ليس لها الحق في المشاركة في القرارات المهمة)، وهي تستوجب فوائد مرتفعة.

وكان رئيس لوفتهانزا، كارستن شبور، أكد في مقابلة مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" أنه ربما يكون هناك حاجة للحصول على إجمالي المساعدات الحكومية التي تقدر بـ 9 مليارات يورو - أيضا للاستثمار في طائرات جديدة أكثر صداقة للبيئة، وقال: "نظرا لأننا سننمو بصورة أقل، خفضنا عدد الطائرات التي لا نريد لها أن تقلع خلال السنوات المقبلة إلى النصف، لكننا ستواصل التحديث".

وبحسب المتحدث باسم الشركة، سينضم إلى أسطول الشركة نحو 80 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بينما سيُجرى إرجاء نحو 80 طلبية أخرى.