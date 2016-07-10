 السيسي يهنئ ترامب بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال - بوابة الشروق
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السيسي يهنئ ترامب بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

السيسي وترامب
السيسي وترامب
أ ش أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 1:48 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 1:48 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.


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