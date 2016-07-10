السيسي يهنئ ترامب بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.