الجيش الليبى: الاتفاق الجديد بين تركيا والسراج «غزو» للبلاد

بعد ساعات من إعلان ما يسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، توقيع اتفاق مع تركيا لتأسيس قاعدة عسكرية فى البلاد تحت مسمى «مراكز تدريب»، أكد الجيش الوطنى الليبى، أمس، أن بنود اتفاق تركيا مع السراج توضح أنها فرض إرادة وغزو جديد على البلاد.

وقالت حكومة السراج إنه تم الاتفاق مع أنقرة على إنشاء مراكز تدريب لبناء جيش محترف فى البلاد، وفقا لصحيفة «زمان» التركية.

وكانت مصادر لقناة «العربية» و«الحدث» أكدت أن وزير الدفاع التركى خلوصى آكار، ورئيس أركانه ن يشار جولر وقعا، اتفاقية عسكرية مع ميليشيات حكومة الوفاق التى تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة فى ليبيا.

وقالت المصادر إن الاتفاقية تضمن حماية مصالح تركيا فى ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر. وتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية فى ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، كما توفر حصانة للقوات التركية فى ليبيا ضد أى ملاحقة قضائية، وتمنح الضباط الأتراك فى ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.

من جهته، شدد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى على أن اتفاق تركيا والوفاق مسٌّ بالسيادة الوطنية وعدوان سافر على ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية التى أبرمت بين الوفاق وأنقرة، فقط من أجل المكاسب الاقتصادية فى المستقبل.

وأوضح المحجوب أن الجيش يضع كل السيناريوهات المحتملة وهو جاهز للعملية العسكرية والمواجهة لن تكون فى صالح تركيا.

إلى ذلك، تفقد وزير الدفاع التركى خلوصى آكار، الذى يزور ليبيا حاليا، سفينة «TCG Giresun« الحربية وسط البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية والتقى جنود بلاده فى ليبيا.

وقال آكار فى تصريحات على متن السفينة: «نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولى والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف»، وذلك حسب وكالة «الأناضول» التركية.

​وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس الأول، وصول وزير الدفاع التركى إلى ليبيا بهدف مواصلة التعاون القائم والتنسيق الأوثق، على حد تعبيره.