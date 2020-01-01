لجنة الحوار بالبرلمان الليبي تدعو لاستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة

أكد أعضاء لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، أنه حان الوقت لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في حوار بناء وهادف في أسرع وقت ممكن.

وقال أعضاء اللجنة في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم السبت - إنه في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الليبية واستنادا على احترام العملية الديمقراطية في ليبيا ورفض أي أسلوب لفرض الآراء والاملاءات من خلال التدخلات الأجنبية والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين في إطار الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية نرى أن الوقت قد حان لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في حوار بناء وهادف في أسرع وقت ممكن".

ودعا أعضاء اللجنة، الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع بتكليف مبعوث خاص للبعثة في ليبيا مستقل وقادر على حل الأزمة الليبية.