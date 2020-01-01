تصنيع 100 ألف كمامة طبية بجامعة الإسكندرية لتوزيعها على منتسبى الجامعة

صنع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، اليوم السبت، من خلال مبادرة "فكرتك Call For Ideas" والتي دشنها القطاع شهر أبريل الماضي، 100 ألف كمامة طبية، بمشاركة كليات التمريض والتربية النوعية، والمصنعة من أفضل الخامات الطبية وطبقاً للمواصفات القياسية المتعارف عليها، بهدف تغطية احتياجات كليات ومعاهد وإدارات جامعة الإسكندرية.

يأتى ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال تلك الفترة، والتى تأتى تزامناً مع امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعة، وإسهاما فى رفع العبء عن كاهل الطلاب والعاملين من جامعة الإسكندرية.

وتم توزيع الكمامات مجاناً على كليات ومعاهد الجامعة والمدن والمستشفيات الجامعية والمراكز التابعة لها.

يذكر أن مبادرة فكرتك تهدف إلى إحتضان الأفكار الهادفة ودعهما تحت شعار "نحتضن ابتكارك ـ ندعم فكرتك ـ لتبدأ مشروعك" لدعم وتطبيق أفكار الشباب الجامعى والخريجين وتنفيذها وتسويقها.