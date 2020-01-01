طائرة ركاب تهبط اضطراريا في اليونان

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قالت السلطات اليونانية إن طائرة تابعة لشركة (ريان أير) كانت في طريقها من برلين إلى أثينا هبطت اضطراريا يوم الجمعة وعلى متنها 164 شخصا في مطار ثيسالونيكي.

وقالت وزارة الحماية المدنية إن الطائرة بعثت بإشارة استغاثة وطلبت السماح لها بالهبوط اضطراريا وهي تطير فوق منطقة هالكيديكي اليونانية.

وقالت الوزارة إن أفراد الطاقم أبلغوا عن حريق، لكن متحدثة باسم ريان أير قالت إن سبب الهبوط الاضطراري ”انبعاث رائحة مجهولة المصدر في قمرة القيادة والكابينة“ ولم يكن هناك حريق.

وقالت الشركة في بيان إنها اعتذرت للركاب الذين استقلوا طائرة بديلة إلى أثينا في غضون ساعتين.