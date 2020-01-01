الشرطة الأفغانية تحبط محاولة لطالبان لتفجير قنبلة عن بعد بالعاصمة

أحبطت شرطة العاصمة الأفغانية، كابول محاولة لمسلحي حركة طالبان لتفجير قنبلة، يتم التحكم فيها عن بعد، طبقا لما ذكره بيان من مقر شرطة كابول.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت عن البيان الصادر عن شرطة كابول قوله إن المسلحين زرعوا قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد على جانب طريق في شيواكي، الواقعة بالمنطقة الثامنة بالمدينة.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال مفعولها قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيرها.

وأضافت شرطة كابول أن القنابل التي تزرع على جوانب الطرق وغيرها من المواد الناسفة غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤولون بمقر شرطة كابول في وقت سابق اليوم أن انفجارا دمر سيارة تابعة للشرطة بالمنطقة الـ11 بالمدينة، مما أسفر عن إصابة شخصين من بينهم مدني وضابط شرطة.