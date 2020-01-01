النائب العام بفنزويلا يصدر أمر اعتقال لمسؤولين بمعسكر جوايدو

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أمر النائب العام في فنزويلا طارق ويليم صعب، في حديث على التليفزيون الحكومي، بإلقاء القبض على أفراد مجلس إدارة مؤقت للبنك المركزي وتجميد أصولهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن قرار صعب جاء ردا على حكم لأحد قضاة لندن بمنع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من استرداد ودائع ذهب بمليار دولار لدى خزائن بنك انجلترا المركزي.

والمسؤولون بمجلس الإدارة المؤقت، والمعين من قبل رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، هم: ريكاردو فيلاسميل، وجياكوما سيوس ومانويل رودريجيز، ونيلسون لوجو، وكارلوس سواريز.

وقالت بلومبرج أن صعب أمر أيضا باعتقال وتجميد أصول كل من خوليو بورجيز، مبعوث جوايدو للعلاقات الخارجية وكارلوس فيشيو وفانيسا نيومان، مبعوثي جوايدو للولايات المتحدة وبريطانيا.

وكذلك الحال بالنسبة لخوسيه إيجناسيو هيرنانديز وإيرينى دي لورديز لوريتو وجيرالدين أفيوني، وهم مسؤولون بمكتب المدعي العام المعين من قبل جوايدو.

وقال صعب إن كل هؤلاء المسؤولين، حيث لا يقيم أي منهم في فنزويلا، متهمون بالخيانة، واغتصاب المسؤوليات، والاتحاد لارتكاب جرائم.