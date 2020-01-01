داوود أوغلو: الرؤية المستقبلية للحزب الحاكم هي إغلاق تركيا أمام العالم

انتقد رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض أحمد داوود أوغلو، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإغلاق جامعة "إسطنبول شهير" وفرضه قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب حليف أردوغان السابق، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الرؤية المستقبلية للحزب الحاكم هي إغلاق الجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي وإغلاق تركيا أمام العالم".

وأضاف رئيس الوزراء التركي الأسبق، أن الشعب التركي سيكون جوابه ضد خطط حزب العدالة والتنمية هو فتح الجامعات وفتح التواصل الاجتماعي وفتح تركيا للجميع.

وكان مجلس التعليم العالي التركي أغلق الأسبوع الماضي جامعة "إسطنبول شهير" بموجب مرسوم رئاسي في خطوة اعتبرها المراقبون أنها استهداف سياسي لداوود أوغلو الذي شارك في تأسيسها بعد اتهام إدارة الجامعة بالاحتيال وعدم سداد القروض.

وقبل يومين قال أردوغان، لأعضاء حزبه، في خطاب متلفز، إن حكومته عازمة على تقديم تشريع يجبر شركات التواصل الاجتماعي على تأسيس وجود قانوني لها في تركيا.

ويعني هذا المطلب أنه يمكن محاسبتها ماليا، وإجبارها على الاستجابة لقرارات المحاكم التركية.

ويخشى نقاد من أن تهدف هذه الخطوة إلى الحد من قدرة الشعب التركي على الوصول إلى المنافذ الإخبارية المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وسبق أن حظرت تركيا إمكانية الوصول إلى آلاف المواقع. ففي يناير، رفعت الحكومة حظرا استمر أكثر من عامين على ويكيبيديا بعد أن قضت المحكمة العليا في تركيا بأن الحجب غير دستوري.

ومنعت تركيا إمكانية الوصول إلى الموسوعة على الإنترنت بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئا.