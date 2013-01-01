جماعة الحوثي تعلن وصول 3 سفن وقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم السبت وصول ثلاث سفن وقود إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد يحيى شرف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين، في بيان مقتضب، بأن الناقله سيوزيت التي تحمل 29134طنا من البنزين وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة.

وأعلن عن وصول الناقلة سي هارت التي تحمل 27000 طن من الديزل، إضافة إلى الناقلة حافظ التي تحمل 26953طنا من مادة المازوت.

وكانت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، أعلنت أول أمس الخميس سماحها بدخول 4 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة لأسباب إنسانية بعد تدخل المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن جريفيث.

وتتهم جماعة الحوثي الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها باحتجاز 22 سفينة نفط ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، ما أدى إلى خلق أزمة حادة في الوقود في مناطق الجماعة منذ أسابيع.