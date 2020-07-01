كندا تعلق اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونج كونج وتبحث تعزيز الهجرة

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قال مسؤولون كنديون كبار يوم الجمعة إن كندا بصدد تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع هونج كونج في أعقاب تشريع أمني وطني صيني جديد وإنها ستعزز الهجرة من المستعمرة البريطانية السابقة.

وفرضت الصين التشريع هذا الأسبوع على الرغم من احتجاجات هونج كونج والدول الغربية، مما وضع المدينة وهي مركز مالي رئيسي على مسار أكثر استبدادية.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن كندا ستواصل الدفاع عن هونج كونج، التي يقطنها 300 ألف كندي.

وصرح للصحفيين بأن كندا لن تسمح بتصدير مواد عسكرية حساسة إلى هونج كونج.

وقال دون الخوض في تفاصيل ”سنعلق أيضا معاهدة تسليم المطلوبين بين كندا وهونج كونج ... ونحن ننظر أيضا في إجراءات إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بالهجرة“.