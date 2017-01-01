تدريب 50 سيدة أفريقية بوزارة التخطيط ضمن برنامج تدريب القيادات النسائية

عقد المعهد القومى للإدارة، الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللقاء الثالث ضمن سلسلة الندوات التي قدمها المعهد عبر شبكة الإنترنت، لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بمشاركة خمسين سيدة أفريقية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن اللقاء الثالث جاء بالتنسيق مع ثلاث جهات عالمية تتمثل في معهد إدارة الابتكار العالمى ومؤسسة انوفيتى ومركز IXL تحت عنوان «كيفية تطبيق عشره مبادئ ابداعية لإحياء منتجاتك وخدماتك ونموذج أعمالك»، مضيفة أن تلك السلسلة من الندوات التدريبية الإلكترونية أطلقها المعهد في أبريل الماضى وصدقت عليها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقى.

ولفتت إلى أن المعهد القومي للإدارة قام بإعداد البرامج التدريبية وتقديمها إلكترونيًا عن بعد للمتدربين المصريين داخل الجهاز الإدارى للدولة وخارجه؛ منذ بداية الأزمة العالمية لفيروس "كوفيد١٩" ضمن خطتة المتكاملة للتعليم الرقمى وبما يتسق وحزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على المتدربين.

وتابعت شريف أن سلسة التدريبات تأتي كذلك في إطار دور المعهد لثقل المهارات العملية المختلفة وإتاحة الفرص المتميزة للتعلم والتدريب التفاعلى عن بعد فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة.

حاضر فى التدريب د. مهاب أنيس، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة انوفيتى، والخبير العالمى د. هيتندرا باتيل، رئيس مجلس إدارة مركز . IXL

وعقد المعهد القومي للإدارة فى يناير الماضي برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بمشاركة 100 سيدة أفريقية من 45 دولة ممن يتقلدن مناصب رفيعة بدولهن فى المؤسسات الحكومية الأفريقية المختلفة حيث استمر البرنامج على مدار 12 يومًا.