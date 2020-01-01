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كرواتيا تنتخب غدا برلمانا جديدا

علم كرواتيا
علم كرواتيا
د ب أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 9:05 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 9:05 م

يتوجه الناخبون في كرواتيا غدا الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار برلمان جديد في ظل جائحة كورونا.

دعي للمشاركة في الانتخابات 8ر3 مليون شخص يحوزون حق الانتخاب ليدلوا بأصواتهم في اختيار 140 عضوا هم أعضاء البرلمان.

وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض تقدما طفيفا على حزب المجتمع الديمقراطي الكرواتي المحافظ الذي يحكم البلاد.

ويسود الاعتقاد بأن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون أمرا عسيرا.

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها بدءا من السابعة صباح الغد وتغلق أيضا في السابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا.

وتظهر التوقعات الأولية عن نتائج الانتخابات بعد إغلاق المراكز مباشرة.


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