الرئيس الموريتاني يأمر بإنهاء الإجراءات المشددة لمواجهة كورونا خلال أسبوع

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الجمعة أوامره للجنة الوزارية المكلفة بالتصدي لكورونا بتهيئة الظروف الملائمة خلال أسبوع للخروج الآمن من الإجراءات المشددة المعمول بها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات السارية منذ أشهر منع التنقل بين المحافظات وحظر التجوال وإغلاق المطارات والحدود الموريتانية.

وحسب بيان للرئاسة الموريتانية صدر في ختام اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالتصدي لجائحة كورونا، أعطى الرئيس الموريتاني تعليماته للحكومة باتخاذ كل التدابير، واستكمال كل الترتيبات العملية قبل نهاية الأسبوع المقبل كآخر أجل لخلق الظروف المناسبة للخروج الآمن من فترة الإجراءات المشددة.

وأمر الرئيس الموريتاني بجعل الحفاظ على صحة الموريتانيين وأمنهم على رأس الأولويات، وفرض ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ومواصلة الحملات للحد من استمرار تفشي الوباء.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل حالة وفاة واحدة وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن عدد الإصابات بلغ 4705حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1765 بعد تسجيل 38 حالة شفاء جديدة، فيما يصل عدد حالات الوفاة إلى 129.