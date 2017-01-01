احتجاج صغير أمام مجزر في ألمانيا تفشى فيروس كورونا بين عامليه

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نظم نشطاء احتجاجا صغيرا أمام مجزر تابع لشركة "تونيس" الألمانية للمواد الغذائية في مدينة ريدا-فيدنبروك، بغرب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن المشاركين حملوا لافتات مكتوب عليها "انهوا استغلال الإنسان والحيوان".

وعلق أربعة نشطاء لافتة أعلى المجزر، ونصب آخرون خياما في مدخله، ما أعاق حركة الدخول.

وتتحدث الشرطة عن مشاركة نحو 25 ناشطا في الاحتجاج.

وكان فيروس كورونا المستجد تفشى بين العاملين في المجزر مؤخرا، ما تسبب في إعادة فرض قيود مشددة على الحياة العامة بين مواطني منطقتي جوترسلوه وفارندورف. وسلطت حالات الإصابة الضوء على أوضاع العمل وعقود المقاولات في قطاع الجزارة.

وبحسب بيانات مدينة ريدا-فيدنبروك، أصيب بكورونا 1413 عاملا من عمال مجزر تونيس البالغ عددهم 6139، بواقع 23% . وتتحدث المدينة عن أكبر تفش للعدوى في منطقة بألمانيا.