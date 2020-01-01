الحكومة الكويتية تخفض مكافآت الموظفين بنسبة 50% وتربطها بالإنتاجية

كشفت مصادر كويتية ذات صلة عن إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 للدولة لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصادر القول إن هناك اتفاقا حكوميا لتخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50 بالمئة، الأمر الذي سيساهم في ترشيد مصروفات الموازنة، منوهة إلى أن السياسة الجديدة في منح المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية فقط.

وتوقعت المصادر ذاتها، أن يتم تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 5ر22 مليار دينار كويتي إلى حوالي 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية بحد أدنى 20 بالمئة.

وأوضحت المصادر أن العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى اتخاذ خطوات إدارية من شانها أن تقلص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.