مخاوف من وفاة 19 شخصا على الأقل بسبب أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في اليابان

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ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أنه يخشى أن يكون أكثر من 12 شخصا قد توفوا إثر هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن هناك شخصا واحدا توفي فيما تبين أن 18 آخرين "لم تظهر عليهم أي علامات للبقاء على قيد الحياة" وهي عبارة غالبا ما يتم استخدامها في اليابان قبل الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي من قبل السلطات.

وجميع الضحايا من إقليمي كوماموتو وكاجوشيما الأكثر تضررا بجزيرة كيوشو وهي واحدة من الجزر الرئيسية في اليابان.

وكانت السلطات اليابانية قد أمرت 200 ألف من السكان في جنوب غرب البلاد بمغادرة منازلهم والذهاب إلى مناطق آمنة بسبب الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن سبعة أشخاص آخرين في الإقليمين اعتبروا في عداد المفقودين.

وأظهرت صور التقطتها مروحيات، بثها التلفزيون الياباني، مياه عكرة تغطي المنازل والشوارع والسيارات وأجزاء من أحد الجسور.

وغمرت المياه مناطق سكنية بأكملها، وجرفت أجزاء من المنازل واقتلعت أشجارا من جذورها. وانتشل عمال الطوارئ السكان العالقين من أسطح منازلهم بمروحيات.

وتعطلت خدمة الهاتف المحمول وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر حتى مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهر كوما على ضفافه مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

كما تم استدعاء الجيش للمساعدة في تقديم خدمات الطوارئ.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية في طوكيو أعلى مستوى تحذير لعدة مناطق.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع طارئ أنه سيتم إرسال حوالي 10 آلاف جندي إلى المناطق المتضررة وسيتم توزيع إمدادات الطوارئ.

وقد يمتد تأثير الأمطار الغزيرة على أجزاء من غرب اليابان حتى غد الأحد.