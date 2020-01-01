رئيس البرلمان الليبي: «إعلان القاهرة» هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن (إعلان القاهرة) هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مشددا على أن حكومة الوفاق ليست طرفا في الحوار.

وأضاف صالح، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم /السبت/، أن: "حكومة الوفاق لم تحظ بثقة البرلمان، مشددا على أنه لن يكون هناك حوار بين البرلمان مع حكومة الوفاق كونها غير قانونية".

وحول عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا للقتال بجانب حكومة الوفاق، قال صالح إن: "عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لليبيا بلغ 14 ألفا".. معربا عن عتابه على الأمم المتحدة للتأخر بتسمية خلف للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وكشف صالح أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وعدة دول أخرى.

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الأول الخميس للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها مناقشة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.