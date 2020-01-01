حقوق الإنسان بالعراق: رفع الحظر الشامل والتزام المواطن الحل الأمثل لتجاوز أزمة كورونا

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم السبت، إن رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية الصحية، هو الحل الأمثل لتجاوز أزمة فيروس كورونا، خاصة بعد فشل كافة أنواع الحظر المفروض، وعدم التزام المواطن بالتعليمات الصحية وضعف المنظومة الصحية.

وأضاف الغراوي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن على الحكومة اتخاذ قرار فوري برفع الحظر الشامل وإعادة الحياة إلى طبيعتها أسوة بباقي الدول مع إطلاق بروتوكول علاجي وغذائي وتعليمات صحية للمواطن للالتزام بها مثل ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي وعند الحاجة إلى تطبيق الحجر الصحي المنزلي.

وأوضح أن على القوات الأمنية أن تتابع تنفيذ التزام المواطن بإجراءات الوقاية بقوة وبغرامات مالية عالية دون استثناء بغية الحفاظ على حياة الجميع وأن ترافق ذلك حملة إعلامية مكثفة لزيادة الوعي، مطالبا الحكومة بإطلاق حملة وطنية للتكاتف وتقديم العون للعوائل الفقيرة.