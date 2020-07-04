مسؤولو فلبينيون زوروا سجلات بشأن وصول رئيس «وايركارد» الألمانية إلى البلاد

ذكر وزير العدل الفلبيني، ميناردو جويفارا اليوم السبت أن مسؤولي هجرة زوروا سجلات تظهر أن جان مارساليك، رئيس العمليات السابق لشركة "وايركارد إيه.جي" الألمانية وصل إلى البلاد وغادر متوجها إلى الصين الشهر الماضي.

وأضاف وزير العدل أن تحقيقا توصل إلى أن مارساليك لم يصل إلى الفلبين في 23 يونيو الماضي، ثم توجه في اليوم التالي إلى الصين، استنادا إلى إحدى اللقطات التي بثها تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" وبيانات شركة الطيران وسجلات أخرى.

وقال للصحفيين "تحول التحقيق الآن إلى الأشخاص الذين وضعوا المدخلات الكاذبة في قاعدة البيانات ودوافهم".

وأضاف "مسؤولو الهجرة الذين شفروا هذه المدخلات الوهمية، تم إعفائهم من العمل ويواجهون الآن عقوبات إدارية. سأصدر تعليمات للمكتب الوطني للتحقيقات للتحقيق في تلك القضية بشكل أعمق وتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة".

ولم يحدد جويفارا عدد مسؤولي الهجرة الذين تورطوا في تزوير السجلات.