النهيري يواصل تمرده على الوداد

واصل محمد النهيري، لاعب الوداد المغربي، تمرده على فريقه بغيابه لليوم الثالث تواليًا عن التدريبات المقامة على ملعب بنجلون استعدادا لاستئناف الدوري المغربي.

ويرفض النهيري الموافقة على مطالب مجلس إدارة النادي الذي دعاه للالتحاق بالفريق وبعدها تسوية كافة خلافاته على طاولة واحدة.

ووفقًا لصحيفة «المنتخب» المغربية فإن النهيري واصل تصعيده متشبثا بمستحقاته المالية ومؤكدا أن عقده منتهي مع الفريق وأن بإمكانه الرحيل بصفقة انتقال خر لأي ناد آخر يختاره.

وكان النهيري قد أكد أن عقده انتهى في 30 يونيو الأخير، وبالتالي لن يواصل مشواره إلا بعد أن يتفاوض معه مسؤولو الفريق، الشيء الذي اعتبره الناصيري منافيا، لما جاء به الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أكد أن على نهيري أن يكمل الموسم.

وما زل الغموض يحيط بوضعية النهيري مع الوداد، وهل سيعود إلى التداريب، علما أن المدرب خوان كارلوس غاريدو يتمنى عودة اللاعب، أمام الدور الذي يلعبه داخل الفريق.