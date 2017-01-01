الوادى الجديد تواصل منع إقامة حفلات الزفاف والتجمعات

اكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة تواصل ملاحقة المخالفين لقرارات منع التجمعات ، حيث تم إنهاء حفلين زفاف بمدينة الخارجة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، بالإضافة الى تخصيص ارقام داخلية وهاتف محمول لتلقى بلاغات المواطنين حول تجمعات الأفراح والعزاء ، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والعمل على الحد من إنتشار الفيروس بمراكز المحافظة .

وقال انه تم تعافي 6 حالات من المصابين وخروجهم من قسم العزل بمستشفي الخارجة العام، وبلغ إجمالى عدد المتعافين من الفيروس 189 حالة، وإنتهاء مدة العزل المنزلى لعدد 72 مواطنا ً من المخالطين للحالات المصابة ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى، وجارى العمل فى تجهيزمستشفى الصدر بالخارجة لتصبح مستشفى عزل متكاملة لعلاج المصابين .

مشيرا ً الى ضرورة الحفاظ على الأطفال وعدم التهاون فى إتباع الإجراءات الإحترازية الوقائية فى ظل ظهور حالة جديدة لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، واهالى المحافظة لابد من تحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.