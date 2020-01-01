وزيرة المهجرين اللبنانية: تعاون الدول الخليجية ما زال خجولا

اعتبرت وزيرة المهجرين اللبنانية الدكتورة غادة شريم أن التغيير الحكومي وارد في أي وقت وظرف ، كاشفة عن أن تعاون الدول الخليجية ما زال "خجولا".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت عن شريم قولها: "إذا كان رحيل الحكومة يحل الأمور، فلا مانع لأن المهم الوصول إلى حلول لخلاص الوطن".

وتمنت أن يعود التعاون الخليجي لخير لبنان، قائلة "فلطالما كان الخليج العربي إلى جانب لبنان في جميع المحن".

ونفت الوزيرة وجود أي فيتو حكومي على "صندوق النقد الدولي"، قائلة: " لا فيتو على أحد، وكل الاحتمالات واردة، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، كما أن الانفتاح على الشرق والغرب إذا أمكن لا مانع فيه، كل الاحتمالات واردة فبالنهاية نحن نريد مصلحة لبنان أولا وأخيرا".

وأضافت: "اننا نمر بظروف صعبة، ويجب الاتكال على أنفسنا من دون إغلاق الأبواب مع الخارج، فإن قدمت لنا المساعدة نكون من الشاكرين أما اذا حرمنا منها فيجب أن لا نموت من الجوع".

وأكدت شريم أن التحقيق المالي الجنائي "لا يستهدف رياض سلامة( حاكم مصرف لبنان)، ولكن نحن نصر عليه لأنه الوسيلة الوحيدة لتحديد الخسائر وتوثيقها بالأدلة".