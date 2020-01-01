ناشط في هونج كونج ينفى تصريحات منسوبة إليه بصحيفة ألمانية

قال جوشوا وونج الناشط في هونج كونج، إنه لم يجر مطلقا مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، بعد أن نشرت الصحيفة مقابلة منسوبة إليه وقالت إنه دعا فيها الحكومة الألمانية إلى توفير دعم أكبر للحركة المؤيدة للديمقراطية في المنطقة الخاضعة لحكم الصين.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بيلد لم تسحب المقابلة صراحة.

ونقلت بيلد، أكبر صحيفة في ألمانيا، عن وونج في عددها الصادر أمس الجمعة، القول إنه يتعين على برلين أن تظهر للعيان "الظلم" الناجم عن قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين على هونج كونج.

لكن وونج، وهو أحد أكثر نشطاء هونج كونج شهرة، كتب عبر تويتر أنه لم يتم إجراء هذه المقابلة.

وأضاف: "قيل لي إنني توسلت إلى الحكومة الألمانية في مقابلة إعلامية. لكن محتوى ذلك التقرير غير دقيق، حيث لم أقم بمقابلة مع بيلد الأسبوع الماضي".

وتابع: "في الحقيقة، إن الظلم لا يعد أبدا كلمة وصفية أستخدمها في مقابلات مع صحف أجنبية بخصوص قانون الأمن الوطني".

وقال: "أعتقد أن إعداد التقارير الدقيقة هو أيضا أحد مفاتيح الدفاع عن الحريات في (هونج كونج)".

ولم يتسن لـ (د.ب.أ) الوصول إلى وونج اليوم السبت للحصول على تعليق من جانبه حول الأمر.