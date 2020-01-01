4 غيابات في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيلباو في الليجا

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـرابعة والثلاثين من الليجا.

وشهدت القائمة استبعاد خاميس رودريجيز، إيدين هازارد، رافائيل فاران وناتشو.

ويغيب هازارد بسبب كدمة قوية تعرض فيها للكاحل الذي خضع فيه لجراحة، أما فاران أصيب في مواجهة خيتافي الأخيرة وخرج من القائمة كإجراء احترازي، في حين أن ناتشو لا يزال يتعافى من إصابته العضلية، فيما خرج رودريجيز من القائمة لأسباب فنية.

فيما ضمت القائمة اللاعب الشاب جابي فرنانديز لتعويض غياب فاران، أكثر لاعبي الفريق مشاركة منذ عودة الدوري بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

وضمت القائمة 23 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، مارسيلو، ميندي، وخافي هيرنانديز.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، أسينسيو، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف برشلونة.