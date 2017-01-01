 صحة الشرقية: غلق 10 مخابز تموينية بعد ضبط خبز به «ديدان وسوس» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة الشرقية: غلق 10 مخابز تموينية بعد ضبط خبز به «ديدان وسوس»

فاطمة علي
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 11:43 ص

ترأس الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فجر السبت، حملة تفتيشية مُكبرة على المخابز البلدية بمركز ومدينة الزقازيق؛ للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها وصلاحية رغيف الخبز المُدعم للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الحملة مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشو مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، فيما رصدت الحملة وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بعدد من المخابز التموينية.

وجرى استصدار قرارات بغلق 10 مخابز بلدية؛ لوجود خطر داهم على الصحة العامة، فيما تم إعدام 200 كيلو ملح وخميرة وردة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتبين وجود ديدان و"سوس" على طوالي أرغفة الخبز، وجرى سحب 34 عينة أغذية وإرسالها للمعامل المركزي لفحصها وبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك 21 محضرا بجُنح صحية بشأن المخالفات المضبوطة.

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