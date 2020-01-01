اليابان ترسل قوات للإنقاذ بعد تعرض جزيرة كيوشو لأمطار غزيرة

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم السبت إن اليابان سترسل آلافا من جنود الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ في جزيرة كيوشو بعد فقد 13 شخصا في أمطار غزيرة غير مسبوقة تهدد بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

وقال آبي ”من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم الأحد ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر“.

وأضاف أنه سيتم إرسال عشرة آلاف فرد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى المنطقة.

ولكن هيئة الإذاعة والتلفزيون ذكرت أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية خفضت تحذيرها الذي كانت قد أصدرته في بادئ الأمر من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.