المغرب يسجل 534 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضافت الصحة المغربية، نقلًا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء السبت، أنه تم تسجيل 169 حالة شفاء بالمملكة، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.