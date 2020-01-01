المغرب يسجل 534 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأضافت الصحة المغربية، نقلًا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء السبت، أنه تم تسجيل 169 حالة شفاء بالمملكة، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.