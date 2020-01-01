 المغرب يسجل 534 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 534 إصابة جديدة بكورونا

هدى أمين
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 9:47 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضافت الصحة المغربية، نقلًا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء السبت، أنه تم تسجيل 169 حالة شفاء بالمملكة، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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