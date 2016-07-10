ميركل: كلنا مدينون بالعرفان لكبار السن

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شكرها لكبار السن في ألمانيا على قدرتهم على التحمل خلال جائحة كورونا.

وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: "أعلم أن الحياة اليومية، التي غالبا ما تتسم بالصعوبة والوحدة، أصبحت أكثر صعوبة ووحدة بالنسبة لكم... رغم هذه الصعوبات، لم أجد الشعور بالغضب لدى كثير من كبار السن، بل كثيرا ما وجدت التفهم لسياستنا الخاصة بالقيود الضرورية على الاختلاط الاجتماعي. أشكركم جزيلا على ذلك".

ومن بين أمور أخرى، أشارت ميركل إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها حديثا، والتي يساعد الشباب فيها كبار السن - على سبيل المثال، من خلال إدارة المهام اليومية أو تسهيلها، وقالت: "سأكون سعيدة إذا تم الحفاظ على هذه المبادرات لفترة طويلة... الحاجة إلى مثل هذا الدعم عبر الأجيال ستظل بالتأكيد موجودة عندما لم يعد علينا الخوف من الفيروس في يوم ما".