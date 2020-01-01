غير مواطنو كولومبيا يوم الجمعة عادات التسوق لديهم تحت ضغط وباء فيروس كورونا المستجد، حيث قاموا بشراء معظم مشترياتهم من خلال الإنترنت في يوم الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة، والذي حددته الحكومة لتشجيع الاستهلاك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان أول يوم من المبيعات بدون ضريبة وهو 19 يونيو قد أثار انتقادات واسعة النطاق بعدما لم يلتزم العديد من المشترين بإجراءات السلامة وتردد أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالعدوى.

ثم أمرت الحكومة أنه في اليوم الثاني للبيع بدون ضريبة القيمة المضافة، بعض السلع مثل الأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر ، يمكن شراؤها فقط من خلال الإنترنت من المتاجر الكبرى.

كما فرضت العديد من المدن قيودا، مثل تقييد عدد المتسوقين من خلال السماح بدخول الأشخاص بناء على الأرقام الفردية أو أرقام الهوية مع فرض حظر تجول خلال الليل وحظر تناول الكحول.

وقال وزير التجارة خوسيه مانويل ريستريبو إن يوم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة حقق نجاحا تجاريا حيث زادت المبيعات بنسبة 34 بالمئة في الساعات الأولى مقارنة بنفس اليوم العام الماضي.

وقال جايمي ألبرتو كابال من اتحاد التجارة "فينالكو" إن أكثر من 70 بالمئة من العمليات التجارية أجريت الكترونيا عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يكون ثالث يوم للبيع بدون ضريبة القيمة المضافة يوم 19 يوليو الجاري.

يذكر أن كولومبيا تشهد زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 106110 إصابات بالفيروس فضلا عن 3641 حالة وفاة.