متحدث «نادي القضاة» عن قضية «الشاب المتحرش»: أرجو من الجميع الالتزام بالصمت

ناشد المستشار رضا محمد السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، الإعلام والمواطنين بعدم الخوض في قضية «الشاب المتحرش» مرة أخرى، قائلا إن الأمر في يد النيابة العامة الآن.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه «لا يجب الخوض في التحقيقات بأي شكل من الأشكال»، متابعًا: «أرجو من الجميع الالتزام بالصمت، حتى ظهور بيان واضح من النيابة العامة».

ولفت إلى أن «المداخلات التي تضمنتها وسائل الإعلام المختلفة حول القضية تشمل الدخول في تفصيلات ووقائع بشكل غير مقبول، لا تقبله أعراف أو تقليد دولي»، مضيفًا: «مشهد أراه عبثي ولا يجوز بأي شيء كان».

وأعلنت النيابة العامة أنها تُجري تحقيقاتها مع المتهم "أحمد بسام زكي" المتهم بالتحرش والاغتصاب، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة.