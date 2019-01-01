محافظ الإسكندرية: تغريم شواطئ وكافيهات لمخالفتها إجراءات مكافحة كورونا

أصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم /السبت/ تعليماته لمسئولي السياحة والمصايف، بتوقيع الغرامة المالية اللازمة وتحرير المحاضر على 6 شواطئ لم يلتزم مستأجريها باتخاذ الإجراءات الكافية للحد من تواجد المواطنين عليها تنفيذا لقرارات الحكومة بعدم فتح الشواطئ والمتنزهات منعا للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا تغريم اثنين من الكافيهات بسبب عدم تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي وتنفيذ خطة الـ 25% من القوة الاستيعابية لها.

على الصعيد ذاته أمر محافظ الإسكندرية بغلق وتشميع أحد الكافيهات بمنطقة المعمورة الشاطئ لتقديمها الشيشة للرواد، بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء بمنع تقديم الشيشة نهائيا بالكافيهات، وعلى الفور تم التنسيق بين المحافظة وحي منتزه ثان لتشميع الكافية في الحال.