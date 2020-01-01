المئات يشاركون في مظاهرات «حياة السود مهمة» في استراليا

شارك مئات الأشخاص في العديد من مسيرات "حياة السود مهمة" في العديد من المدن الرئيسية في استراليا، احتجاجا على التعامل مع السكان الأصليين.

وتحدى الاستراليون تحذيرات صادرة عن الشرطة والسياسيين، وسط قيود بسبب وباء مرض كوفيد-19، واحتجوا ضد معدلات حبس السكان الأصليين والوفيات في السجون.

واحتشد حوالي ألف محتج ونظموا مسيرات سلمية في بريسبان.

وقال منظم المسيرات، بوجاين سبيريم "تستمر الوفيات في استراليا: ذكر ديف دونجاي جيه إن آر (لا استطع التنفس) قبل أن يلفظ أنفاسه في السجن"

وكان دونجاي جيه آر 26 عاما وهو من سيدني قد توفي على أيدي الشرطة في عام 2015 .

وأضاف سبيريم أن المسيرة تمثل استمرارا للاحتجاجات العالمية التي بدأت في أعقاب مقتل جورج فلويد في أيار/مايو الماضي على أيدي الشرطة الأمريكية.

وأضاف "سنستمر في الخروج للشوارع وعرقلة الحركة حتى تطبيق العدالة".

وفي مدينة أديليد، عاصمة ولاية جنوب استراليا، احتج حوالي ألف شخص، فيما تعهد المنظمون بتنظيم الكثير من المسيرات، كما هو مطلوب لجعل الحكومات تتخذ إجراء ضد العنصرية الممنهجة.

ووافقت السلطات الصحية بالولاية على المسيرة في مدينة أديليد.

واحتشد مئات الأشخاص أيضا في بيرث بولاية استراليا الغربية.

وحوالي 20 بالمئة من الأشخاص، الذين توفوا في السجون من السكان الأصليين الاستراليين.