المشير خليفة حفتر يجري جولة تفقدية لمعسكرات الجيش الليبي في بنغازي

قام القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بجولة تفقدية لعدد من معسكرات الجيش في مدينة بنغازي اليوم السبت، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة، في بيان اليوم، تأتي هذه الجولة ضمن العديد من الجولات التي يجريها حفتر للاطلاع على الجيش وتجهيزاته.

والأحد الماضي، بحث المشير خليفة حفتر، مع عبد الله الثني رئيس الحكومة الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج بالحكومة المؤقتة، سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد "تسوية سياسية عادلة وفقًا للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات".