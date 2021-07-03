قال البريطاني لويس هاميلتون، إنه لا ينوي الاستمرار في المنافسة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في العقد الرابع من عمره لكنه مدد تعاقده مع فريقه الحالي مرسيدس لعامين جديدين بسبب قوة المنافسة والإثارة في موسم البطولة الحالي.

وأعلن مرسيدس على هامش سباق جائزة النمسا الكبرى أمس السبت، توصله لاتفاق لتمديد تعاقده مع هاميلتون بطل العالم 7 مرات ليستمر الارتباط بين الطرفين في موسمي 2022، و2023.

وفي معرض شرحه لأسباب موافقته على الاستمرار في البطولة، قال هاميلتون، 36 عامًا، للصحفيين إنه سعيد بالتحدي الحالي والمنافسة القوية في البطولة.

وأشار هاميلتون، إلى أنه فكر في الرحيل، لكنه شعر أنه يدخل مع البطولة في مرحلة جديدة مثيرة للاهتمام وتتضمن المزيد من المتعة.

وأضاف السائق الأكثر نجاحًا على مدار تاريخ البطولة: "أعتقد أننا نواجه التحدي الأكبر على الإطلاق خلال العام الحالي وهذا شيء عظيم.. كما أنني أحب السباقات وهذا ما أرغب في القيام به".

وأوضح هاميلتون أن عقده الماضي كان من المفترض أن يستمر لعامين لكنه طلب عاما واحدا فقط لأنه لم يكن متأكدا من رغبته في الاستمرار في السباقات في ظل الغموض الذي سببه تفشي فيروس كورونا حول العالم أيضا.

وأكد هاميلتون، أنه سعيد جدا بقوة المنافسة الحالية بين فريقه ومنافسه رد بول والتي لم تكن موجودة لبعض الوقت قبل انطلاق الموسم الحالي.

وينفرد الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول بصدارة الترتيب العام للبطولة بعد أول ثمانية سباقات من الموسم متفوقا بفارق 18 نقطة على هاميلتون قبل سباق جائزة النمسا الكبرى الذي يقام على حلبة رد بول في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وينفرد رد بول أيضا بقائمة الصانعين عقب فوزه ببطولة السباقات الأربعة الأخيرة بينما فاز هاميلتون بثلاثة من أول أربعة سباقات في الموسم الحالي.

وحتى الآن فاز هاميلتون في 98 سباقا وانطلق من المركز الأول في100 سباق وهي انجازات لم يسبق لأحد الوصول إليها.