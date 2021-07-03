طالبان تستولي على 28 منطقة في أسبوع مع انسحاب أمريكا من أفغانستان

سيطر مسلحو حركة طالبان على 28 مركزا محليا على الأقل في 8 محافظات أفغانية خلال الأسبوع الماضي، حيث يكثفون حملتهم بشكل كبير قبل إتمام انسحاب القوات الأمريكية من البلاد التي مزقتها الحرب.



ووفقا لمسؤولين محليين، سيطر المسلحون على 11 منطقة على الأقل مطلع الأسبوع في محافظة بدخشان وحدها، وهي تقع في شمال غرب البلاد.



وتخلت قوات الأمن ببساطة عن الكثير من المناطق التي سقطت في قبضة طالبان دون قتال، وفقا لأعضاء مجالس محلية.



ويقال إن قوات الأمن فقدت معنوياتها جراء انعدام الدعم الجوي وإمدادات أخرى لم تستطع الوصول إلى المراكز المهددة في الوقت المناسب.



وقال مسؤولون إن القتال في بدخشان تسبب في تشريد مئات العائلات.



ومنذ بدء القوات الدولية في انسحابها الرسمي من أفغانستان مطلع أيار/ مايو الماضي، سقط ربع مناطق البلاد في قبضة الإسلاميين.