 ياسمين رئيس تشارك جمهورها بأحدث إطلالتها وتستعد لأولى بطولاتها في «60 دقيقة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ياسمين رئيس تشارك جمهورها بأحدث إطلالتها وتستعد لأولى بطولاتها في «60 دقيقة»


نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 12:29 م

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث اطلالتها الصيفية، حيث ارتدت بلوزة بيضاء أوف شولدرز، وأطلقت شعرها للهواء، ووضعت على وجهها نظارة شمس، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة ياسمين رئيس لأول بطولة مطلقة لها، عقب نجاح دورها في مسلسل "ملوك الجدعنه" الذي عُرض في رمضان الماضي.

وتعاقدت مؤخرا علي بطولة مسلسل "60 دقيقة"، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدى، وتدور أحداثه في 9 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

فيما اقتربت ياسمين من تصوير دورها في فيلم "جارة القمر" إخراج زوجها هادي الباجوري.

 

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