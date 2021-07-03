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سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء استباقية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه؛ ليصل إلى 672.68 مليار جنيه، وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.87% ليسجل 10345.66 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشرات السوق الثانوية؛ ليربح مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 1.25% مسجلا 2352.05 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنسبة 1.14% لينهي التعاملات عند مستوى 3316.14 نقطة.