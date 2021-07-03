مقتل 40 شخصا بأعمال شغب في مملكة إسواتيني

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أكدت وسائل إعلام محلية في مملكة إسواتيني، أن عدد القتلى في أعمال الشغب التي اندلعت في المملكة الواقعة في جنوب إفريقيا وصل إلى 40 قتيلا.

وأشارت المصادر إلى أن "المظاهرات السابقة بدأت ضد الملكية ومن أجل نشر الديمقراطية، إلى أن الاحتجاجات تطورت إلى أعمال شغب".

وأضافت: "أشعل المشاركون خلال أعمال الشغب النار في المتاجر والمؤسسات التي يعتقد أنها مملوكة للملك مسواتي الثالث، فيما فرضت سلطات المملكة حظرا للتجوال".

وشددت المصادر، على أن "معظم الضحايا قتلوا لمجرد انتهاك حظر التجول".

والملك مسواتي الثالث، هو آخر ملك مطلق في إفريقيا، حكم البلاد لأكثر من 3 عقود.