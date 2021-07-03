السفير المصري يتفقد موقع حريق قبرص الذي أودى بحياة 4 مصريين

نشرت صحيفة "ريبورتر" القبرصية، صورًا لموقع الحادث الأليم الذي أودى بحياة 4 مزارعين مصريين تفحموا بالنيران، في الوقت الذي قالت فيه صحف محلية قبرصية إن البلاد تشهد حرائق واسعة في المناطف الريفية؛ بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مخلفة كارثة هي الأسوأ منذ عقود.

وأظهرت الصور مجموعة من العمال المصريين في مجال الزراعة، وهم من أقارب ومعارف الضحايا الأربعة، يتحدثون للسفير المصري لدى قبرص محسن حمزة، الذي توجه لمكان الحادث المأساوي للوقوف على آخر التطورات، فيما وصل وزير الصحة القبرصي ورئيس الشرطة أيضًا لمكان الحادث.

وقالت الصحيفة إن حوالي 40 من الأقارب وأصدقاء الضحايا من المصريين، هرعوا لمكان الحادث في ذهول مما حدث، وجلسوا في حداد على أصدقائهم، حيث كانوا يعملون جميعا في المزارع الزراعية بالقرية، طالبين تقديم الدعم المالي لعائلات أصدقائهم الضحايا الفقراء، الذين حضروا لقبرص من أجل حياة أفضل لأسرهم.

كيف تفحم المصريون الأربعة؟

قالت صحيفة "ريبورتر" القبرصية، إن المعلومات التي حصلت عليها الشرطة القبرصية حتى الآن، تفيد بأن العمال المصريين كانوا يحاولون الهرب من ألسنة اللهب التي أحاطت بهم، ما أدى لعدم تمكنهم من الفرار.

وبحسب الشهادات التي نشرتها الصحيفة، والتي تضمنت شهادة صاحب العمل مدير مزرعة الطماطم التي عمل بها الضحايا المصريون، فبمجرد أن رأى المزارعون الأربعة الحريق على مسافة مترين، أبلغوا صاحب العمل الذي يدير مزرعة طماطم، وبدأوا في مغادرة المبنى الذي يعيشون فيه داخل القرية للذهاب إلى مكان آمن من النيران، لكن عند نقطة ما على الطريق، وربما بسبب الدخان الكثيف والجرار الذي التهمته النيران على جانب الطريق، توقفوا بسيارتهم واستداروا وحاولوا الهروب في اتجاه آخر، لكن لسوء الحظ فقد السائق السيطرة وانقلبت السيارة ذات الكابينة المزدوجة وتوقفت عن العمل.

وأردفت الصحيفة، أنه بعد ذلك -ووفقًا لمعلومات الشرطة- قرر الضحايا الأربعة الصعود إلى قمة الجبل الذي لم تكن النيران مشتعلة فيه، ولكن على مسافة حوالي 500 متر من المكان الذي تركوا فيه سيارتهم، تم العثور عليهم متفحمين بشكل مأساوي.

وعثر على جثث الضحايا الأربعة تبتعد عن بعضها البعض بحوالي 40 إلى 50 مترًا، فيما حضر أقاربهم التسعة لمكان الحادث في زهول مما حدث.

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إخماد النيران الأسوأ منذ عقود

تواصلت "الشروق" مع أحد المصريين المقيمين في قبرص، وهو صامويل، 33 عامًا، ويعمل في قبرص منذ 13 عامًا، للحديث عن الوضع العام للحرائق التي تعد الأسوأ في البلاد منذ عقود.

ويقول صامويل: "أعمل هنا منذ 13 عامًا في محافظة ليمسوال، وبرغم من أن منزلي يبتعد عن الحرائق فإنني أتألم كثيرًا لوفاة أبناء وطني".

وأضاف أن هذه الحرائق تمتد في القرى بشكل مخيف يحرق منازل السكان، متابعًا "الحرائق هنا توسعت بشكل كبير حتى علمت أنها امتدت لـ6 قرى ريفية ملاصقة لبعضها البعض، هذا مشهد لم يحدث منذ قدومي للعمل هنا".

وأوضح أن معظم المصريين العاملين في مجال الزراعة بالقرى الريفية في قبرص هم من محافظة المنيا، مضيفًا "أعتقد أن الضحايا من محافظة المنيا وأن جميعهم أقباط وبينهم شاب تربطه صلة قرابة برجل سنة 33 عامًا وهو خاله"، مشيرا إلى علمه بأن الكنيسة المصرية في قبرص "كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس ليماسول" حزينة وستتخذ خطوة لنعيهم.

ومن جانبها، أشارت وسائل إعلام قبرصية محلية إلى أن معركة رجال الإطفاء في إخماد السنة اللهب التي اندلعت بعد ظهر يوم السبت في قرية أراكاباس، لا تزال ممتدة ليومها الثاني، وأنه مع بزوغ فجر اليوم، دخلت القوات الجوية لإنقاذ الموقف، بينما حاول رجال الإطفاء أثناء الليل تخفيف الألسنة النارية التي تحيط بالقرى الجبلية، فيما أعلنت الأمم المتحدة وإسرائيل إرسال طائرات إطفاء لإنهاء الكارثة الأسوأ منذ عقود، فيما أخرى سكان عدة قرى منازلهم بعد اشتعال النيران فيها ومبانيهم وسياراتهم.